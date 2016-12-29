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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Трамп уклонился от ответа на вопрос о санкциях против РФ из-за кибератак
время публикации: 13:45
последнее обновление: 13:45
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о возможных санкциях против РФ за кибератаки во время президентской предвыборной кампании этого года

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о возможных санкциях против РФ за кибератаки во время президентской предвыборной кампании этого года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Washington Post.

Так, выступая перед журналистами в Палм-Бич, что во Флориде, и отвечая на вопрос относительно информации о возможных санкциях со стороны США против РФ за кибератаки во время выборов, Трамп сказал, что компьютеры очень сильно усложнили всем жизнь".

"Трамп имел в виду призывы некоторых официальных лиц на Капитолийском холме ввести санкции против России из-за обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США", – отмечает издание.

Он также добавил, что "никто не знает, что происходит".

Также Трамп сообщил, что он не говорил с сенаторами, которые призывают к санкциям, но считает, что "надо жить дальше".

В своем ответе на вопрос Трамп, не касаясь вопроса санкций, отметил, что "у нас (в США – ред.) нет такой безопасности, которая нам нужна."

Влиятельные сенаторы-республиканцы Маккейн и Грэм призвали избранного президента США Дональда Трампа и обновленный Конгресс ввести новые, более жесткие санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Об этом они заявили во время включения из Риги в эфире телеканала Fox News в среду, 28 декабря, пишет Укринформ.

"Нужно реализовать много вещей. Номер один – это усиление санкций против России за это безобразие", - заявил председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США Джон Маккейн.

Он также подчеркнул, что в условиях российской агрессии нужно обеспечить постоянное присутствие США в странах Балтии, где существует большое беспокойство.

"Я бы также предоставил оборонительное оружие Украине, чтобы она могла защитить себя от дальнейших атак со стороны России, и быть уверенным, что Владимир Путин осознает, что за подобные действия в будущем будут ответные шаги", - заявил Маккейн.

Бывший кандидат в президенты США Линдси Грэм также подчеркнул необходимость большего давления на российское руководство.

"Нужно, чтобы новый Конгресс и новый президент занялись Россией – приняли новые санкции, гораздо большие, чем те, что существуют сейчас",- заявил Грэм.

При этом он обратил внимание на необходимость введения ограничений против энергетического сектора России, в том числе в виде персональных санкций против близкого окружения Путина. Он подчеркнул, что для того, чтобы изменить поведение Путина, нужно влияние на него.

Ранее сообщалось, что администрация Обамы в четверг, 29 декабря готовится объявить о введении ряда ограничительных мер против России за кибератаки во время выборов в США.

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