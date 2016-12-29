Путин заявил, что собирается сократить военное присутствие в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о планах сократить военное присутствие России в Сирии.

Об этом сообщает в четверг ТАСС.

"Согласен с предложением Министерства обороны о сокращении нашего присутствия в Сирийской Республике, военной", - заявил Путин на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Путин добавил, что РФ "будет выполнять достигнутые договоренности, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим".

Ранее сегодня Путин заявил о прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров. Он подчеркнул, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания.

Как сообщалось, 14 марта Путин приказал с 15 марта начать вывод основных сил РФ из Сирии, после чего соответствующее распоряжение выдал российский министр обороны Сергей Шойгу.

При этом СМИ отмечали, что Россия с обирается вывести лишь часть своего воинского контингента из Сирии. При этом остающиеся военнослужащие продолжат наносить авиаудары после возвращения на места постоянной дислокации основного состава группировки Воздушно-космических сил (ВКС). Как заверяют российские власти, Москва после частичного сворачивания миссии в Сирии не только не ослабит, а, напротив, усилит участие в военных действиях.

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