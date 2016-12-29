США ввели дополнительные санкции против России за кибератаки

Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против России за кибератаки.

Соответствующий указ, подписанный президентом Бараком Обамой, опубликован на сайте Минфина США, передает "РБК-Украина".

Сообщается, что США ввели санкции против Федеральной службы безопасности России, а также Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Отметим, по данным Bloomberg, расширенные санкции США коснутся российских военных чиновников. В частности, санкции введены против Владимира Алексеева, Сергея Гизунова, Евгения Богачева, Игоря Коробова и Игоря Костюкова, которые работают в ГРУ Генштаба ВС РФ. Кроме того, под санкции попал еще один сотрудник Алексей Белан, в сообщении американской стороны приводится целый ряд его прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против России.

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