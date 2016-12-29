СМИ: в Бразилии пропал посол Греции

В Бразилии без вести пропал посол Греции Кириакос Амоиридис, которого в последний раз видели 26 декабря, передает Associated Press со ссылкой на полицию Рио-де-Жанейро.
Сообщается, что Амоиридиса в последний раз видели вечером 26 декабря, однако полиция не уточнила где именно. На данный момент посольство Греции в Бразилии и греческое консульство в Рио не ответили на запрос Associated Press о местонахождении посла.
Отметим, Амоиридис был назначен послом в Бразилии в 2016 году, до этого он был послом в Ливии, а также работал консулом в Рио.
Напомним, 19 декабря в Москве (РФ) погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Петр Польшиков.
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