Армия Асада объявила о прекращении всех боевых действий с 30 декабря

Сирийская правительственная армия прекращает все военные операции на территории страны с полуночи 30 декабря.

Об этом говорится в заявлении командования, опубликованного государственным сирийским агентством SANA.

"Соглашение о прекращении огня направлено на создание условий для поддержки политического диалога по кризису в Сирии", - говорится в заявлении.

В то же время подчеркивается, что соглашение о прекращении огня не распространяется в группировки "Исламское государство" и "Джабхат Ан-Нусра", и связанные с ними группы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил прекращение огня в Сирии и начале мирных переговоров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, – они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашими партнерами", – сказал Путин.

В свою очередь, Шойгу сообщил, что Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей.

По его словам, отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тыс. человек.

Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что режим всеобъемлющего прекращения огня в Сирии может быть введен в любой момент, однако Турция стремится к тому, чтобы перемирие в Сирии было установлено до конца 2016 года. "Мы готовы вместе с Россией выступить гарантами перемирия", - отметил министр, которого цитирует NEWSru.com.

Как подчеркнул глава МИД, все группы иностранных вооруженных формирований должны покинуть Сирию, включая шиитскую группировку "Хизбаллах", бойцы которой сражаются на стороне правительственных войск Башара Асада.

Чавушоглу напомнил, что, как и планировалось, после заключения перемирия в Сирии начнутся мирные переговоры в столице Казахстана Астане. В то же время, по его словам, которые приводит агентство Reuters, Турция не собирается вести диалог с президентом САР Башаром Асадом. "Мы не сядем за стол переговоров с Асадом в Астане, это не обсуждается", - сказал министр.

По словам Чавушоглу, Турция и Россия продолжат работать над соглашением о перемирии. "Мы собираемся подписать соглашение с РФ, мы также работаем над вторым документом", - сообщил глава турецкого МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря по инициативе Канады приняла резолюцию о положении в Сирии, в которой содержится требование немедленно прекратить все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты страны. Также в документе содержится требование прекратить осаду городов, в том числе Алеппо. Резолюцию поддержали 122 государства, 13 делегаций выступили против и 36 воздержались. Среди проголосовавших против – Россия и Иран.

За последние 26 дней в восточных районах Алеппо, которые остаются в осаде, погибли более 800 человек, и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения. В последние недели войска президента Сирии Башара Асада при поддержке российской авиации осуществляют массированное наступление в ранее втором крупнейшем городе Сирии.

Возвращение Алеппо под контроль правительственных войск позволит режиму Асада иметь существенные преимущества в кровопролитной войне, которая за 6 лет унесла жизни более 300 тысяч человек.

13 декабря стало известно, что оппозиционные повстанческие силы, которые в Сирии выступают против режима действующего президента Асада, согласились прекратить боевые действия в городе Алеппо и вывести силы после нескольких лет противостояния.

Эта договоренность появилась после того, как ООН выразила глубокую обеспокоенность новостей, сирийские правительственные солдаты и союзные им иракские боевики бесцеремонно расстреляли 82 человека в отвоеванных восточных районах Алеппо. В ООН обвинили его в "массовых убийствах".

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