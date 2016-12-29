 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

ОБСЕ пережила мощную кибератаку
время публикации: 11:28
последнее обновление: 11:32
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

ОБСЕ пережила мощную кибератаку

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили о кибератаке на организацию, осуществленной в начале ноября. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь ОБСЕ Урсула Фрезе.

В частности, она сказала, что атака, впервые о которой сообщило французское издание Le Monde, состоялась в начале ноября.

По словам Фрезе, ОБСЕ стало известно о серьезном инциденте по информационной безопасности, который нарушил конфиденциальность ИТ-сети. Но, отметила она, кибератака не нарушила работу организации.

"ОБСЕ могла работать, поскольку ее компьютерная сеть не была повреждена во время атаки", – отметила Фрезе.

Согласно информации Le Monde, западные спецслужбы считают, что за эту кибератаку ответственна российская хакерская группа APT28. По информации французского издания, именно эта хакерская группа стоит за атаками на руководство Демократической партии во время президентской кампании в США.

Пресс-секретарь ОБСЕ не смогла подтвердить эти обвинения.

Ранее о кибератаках со стороны России сообщали США, Германия, Украина, Болгария и Литва.

facebook

Cсылки по теме:

СМИ назвали дату введения санкций США за кибератаки со стороны России
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.

СМИ: накануне выборов в США Обама впервые звонил Путину по "красному телефону"
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

Российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.

Yahoo сообщила, что хакеры украли данные более 1 млрд пользователей
// NEWSru.ua // В мире // 15 декабря 2016 г.

Хакеры атаковали сайт Еврокомиссии
// NEWSru.ua // В мире // 25 ноября 2016 г.

Microsoft: хакеры атаковали штаб Клинтон из-за уязвимости Windows
// NEWSru.ua // В мире // 2 ноября 2016 г.

WikiLeaks опубликовал секретный электронный адрес Обамы и несколько писем ему
// NEWSru.ua // В мире // 21 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:52
 29 декабря. Обзор прессы. Экономические итоги 2016 года и прогнозы на 2017 год
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 29 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 11:52

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016