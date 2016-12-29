ОБСЕ пережила мощную кибератаку

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили о кибератаке на организацию, осуществленной в начале ноября. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь ОБСЕ Урсула Фрезе.

В частности, она сказала, что атака, впервые о которой сообщило французское издание Le Monde, состоялась в начале ноября.

По словам Фрезе, ОБСЕ стало известно о серьезном инциденте по информационной безопасности, который нарушил конфиденциальность ИТ-сети. Но, отметила она, кибератака не нарушила работу организации.

"ОБСЕ могла работать, поскольку ее компьютерная сеть не была повреждена во время атаки", – отметила Фрезе.

Согласно информации Le Monde, западные спецслужбы считают, что за эту кибератаку ответственна российская хакерская группа APT28. По информации французского издания, именно эта хакерская группа стоит за атаками на руководство Демократической партии во время президентской кампании в США.

Пресс-секретарь ОБСЕ не смогла подтвердить эти обвинения.

Ранее о кибератаках со стороны России сообщали США, Германия, Украина, Болгария и Литва.

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