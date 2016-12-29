Путин подписал закон о краткосрочных военных контрактах за пределами РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий военным заключать краткосрочные контракты для борьбы с террористическими группировками за пределами России. Документ опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Российское правительство обосновало необходимость повышения мобильности войск активизацией международных террористических и экстремистских организаций.

Этот закон, принятый Госдумой РФ 14 декабря и одобренный Советом Федерации 23 декабря, дает военным право заключать краткосрочные, до одного года, контракты для участия в поддержании или восстановлении мира и безопасности за границей или пресечении там международной террористической деятельности, а также для участия в походах кораблей.

Как стало известно ранее, поправкой ко второму чтению в Госдуме была принята норма, согласно которой для заключивших краткосрочный контракт отменяется трехмесячный испытательный срок, отмечает NEWSru.com.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский объяснил Lenta.Ru, что отмена испытательного срока связана с необходимостью в сжатые сроки провести мобилизацию военнослужащих запаса.

Эксперт не исключил также и использования контрактников за рубежом, причем не обязательно в боевых операциях. "Иногда нужно сформировать группу советников, включив в нее в том числе офицеров запаса, для решения какой-то недолговременной задачи, например обучения иностранных специалистов на вновь передаваемую технику, сирийских в том числе. С новым законом это будет проще сделать", - отметил Мураховский.

Согласно действующему в РФ законодательству, минимальный срок контракта с рядовым и сержантским составом составляет два-три года, с прапорщиками и офицерами - пять лет. Принятый законопроект позволит указанным категориям военнослужащих подписывать контракт на срок от шести месяцев до года.

Соответствующие поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" были подготовлены Министерством обороны РФ еще прошлой осенью. Неофициально в ведомстве новшества связывали с военной операцией России в Сирии.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что действия в Сирии российских Сил специальных операций не подпадает под закон об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, и их действия якобы не являются наземной операцией в Сирии.

Напомним, что после того, как президент РФ Владимир Путин в 2015 году засекретил потери личного состава армии "в мирное время в период проведения специальных операций", активисты движения "Весна" установили в Санкт-Петербурге на Марсовом поле "надгробие" в память о российских солдатах, погибших в Украине. Помимо символической во второй российской столице, реальные могилы охватывают многие регионы на территории РФ: в частности, в Костроме, в Воронежской области, в Тамбовской области, в том же Петербурге и других районах этой страны. Так, далеко не все факты российской интервенции могут скрыть мобильные крематории.

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