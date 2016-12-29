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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Стало известно, какая нация наиболее зависима от гаджетов
время публикации: 10:26
последнее обновление: 10:55
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Стало известно, какая нация наиболее зависима от гаджетов

Шведский мобильный оператор провел исследование на тему "Какая нация сильнее всего зависит от смартфонов", сообщает Hi-news.

В опросе участвовали 32 респондента из Европы и Азии. Как выяснили исследователи, больше всего от гаджетов зависят жители Финляндии – родины Nokia. По мнению социологов, причиной являются выгодные тарифы мобильных операторов. Финны за считанные копейки могут "серфить" Интернет в любой точке страны. Этим обеспокоено Министерство здравоохранения страны.

В Хельсинках даже сняли социальную рекламу, в которой мать мониторит Интернет, пока ворон уносит у нее из-под носа ребенка. Слоганом ролика выступила фраза: "Халатность – современное насилие".

В Финляндии насчитывается 11 млн тарифных планов, что составляет по два на душу населения. Они абсолютно не ограничивают трафик.

Тем временем журналисты портала Engadget выбрали устройства, которые больше всего разочаровали пользователей в уходящем году.

В список из восьми гаджетов попали как известные на нашем рынке устройства, так и те, продажи которых в Украине были минимальны - например, умные часы Tag Heuer Connected, которые авторы статьи назвали "обычными часами на Android, но с тройным ценником".

Разочаровал журналистов и такой, довольно спорный гаджет, как Lenovo Yoga Book. На этом ноутбуке с сенсорной клавиатурой почти невозможно печатать вслепую, а положить руки на клавиатуру в секунду отдыха просто невозможно - обязательно что-нибудь да нажмется. Кроме того, устройству требуется стилус.

Высокая цена гаджета в сочетании с далеко не флагманскими характеристиками заставили выделить смартфон Sony Xperia X Performance. Аппарат, который продавали за 700 долларов, предлагает лишь незначительное увеличение производительности по сравнению со стандартным Xperia X, использует тот же экран и камеру, и даже не имеет датчика отпечатков пальцев.

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7 из-за большого количества жалоб на самовоспламенение смартфона. Также худшим гаджетом 2016 года был назван дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось спустя 16 дней после старта продаж.

Также в список попали умные наушники Vinci, фильтры в Snapchat, которые назвали "расистскими", а также адаптер для наушников в iPhone 7.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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