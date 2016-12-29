Основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены. Третий "чёрный ящик" разрушен

Завершена основная фаза поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах. Об окончании активной фазы поисков ТАСС сообщили и в штабе операции. Как отметил собеседник агентства, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося лайнера. Обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" воздушного судна. Накануне сообщалось, что найдены 12 крупных и 1547 мелких фрагментов самолета.

Третий "черный ящик" разрушен, но информацию можно расшифровать



В настоящее время группировка кораблей, которая принимала участие в поисковых работах, а также в мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря, отметил источник.

В четверг водолазы МЧС России возобновили поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи, остановленные из-за шторма, сообщил представитель Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. Накануне вечером из-за поднявшегося шторма работа водолазов МЧС была приостановлена.

В поисковой операции ранее принимали участие более 3,6 тысячи человек.

Спасатели извлекли из воды тела 20 человек и останки почти всех погибших при крушении Ту-154, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза", - сказал собеседник агентства.

Тела доставляются для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ. У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала.

Накануне на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялись похороны одной из двух уже опознанных жертв крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. На кладбище простились с 32-летней помощницей главы департамента культуры Минобороны РФ Оксаной Бадрутдиновой. Похороны прошли в закрытом режиме, представителей прессы на них не допустили.

Также было опознано тело командира разбившегося лайнера. Летчика Романа Волкова идентифицировали после подъема на берег по знакам отличия на форме.

Третий "черный ящик" разрушен, но информацию можно расшифровать



Причину крушения самолета еще предстоит установить, в том числе по данным найденных "черных ящиков". В четверг, 29 декабря, стало известно, что третий бортовой самописец Ту-154 разрушен, но информацию из него можно извлечь. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Третий "черный ящик", находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других (бортовых самописцев), которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - сказал источник. Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. "Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в силовых структурах.

В свою очередь источник в экстренных службах рассказал, что пленка третьего самописца подверглась механическому воздействию и пострадала от морской воды, однако основная информация с нее считывается.

Из предварительно обнародованных прессой записей речевого бортового самописца следовало, что у самолета возникли проблемы с закрылками, которые, по всей видимости, убрались несинхронно, что могло стать причиной крушения.

В оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций накануне сообщили, что причиной катастрофы стало сочетание человеческого фактора и технической неисправности.

В четверг источник "Интерфакса" сообщил, что первые данные "черных ящиков" косвенно указывают на возможную совокупность факторов, которые потенциально могли спровоцировать катастрофу.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. Лайнер вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем заранее известно не было. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера самолет пропал с радаров. Позже стало известно, что Ту-154 упал в Черное море. На борту самолета находилось 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них - семь военнослужащих, девять представителей СМИ (съемочные группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

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