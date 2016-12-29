Колумбия амнистировала боевиков FARC

Колумбия освободила от преследований за незначительные нарушения тысячи демилитаризованных боевиков из группировки FARC. Как сообщает Reuters, соответствующий закон был принят Конгрессом Колумбии.
Под действие закона, который является ключевой частью подписанного в прошлом месяце мирного соглашения между правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC), не будут подпадать боевики, которые совершили военные преступления и нарушали права человека.
Амнистия также касается колумбийских военнослужащих.
Повстанцы, виноваты в тяжких преступлениях, таких, как: массовые убийства, сексуальное насилие или похищение – не будут амнистированы, но будут отбывать альтернативные наказания (например, проводить разминирование), которые назначит специальный суд.
Если условия мирного соглашения будут соблюдены, в течение следующих шести месяцев оружие сложат 7 тыс. бойцов FARC.
FARC - марксистско-ленинистская колумбийская повстанческая организация. Она была сформирована в 1960-ых годах как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Хотя сначала она действительно выступала как партизанское леворадикальное соединение, позже в 1980-ых начала заниматься наркоторговлей и похищением заложников. Такая противоправная деятельность противоречила многим нормам, в том числе и Женевской конвенции.
Эта практика её деятельности осуждалась также и коммунистической партией, что привело к разрыву с компартией Колумбии.
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