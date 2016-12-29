СМИ назвали дату введения санкций США за кибератаки со стороны России

Американский телеканал CNN назвал дату введения санкций США за кибератаки со стороны России: источники утверждают, что новые меры будут объявлены до конца дня, то есть 29 декабря, пишет NEWSru.com.

Собеседник CNN утверждает, что в числе мер - ограничения в отношении лиц, причастных, по мнению США, ко взломам серверов Демократической партии. Если информация подтвердится, то США впервые назовут конкретных связанных с хакерскими атаками людей.

Помимо мер на дипломатическом уровне, утверждает телеканал, администрация США планирует и некие секретные меры противодействия.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм от Южной Каролины заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин могут ожидать от Конгресса санкций за кибератаки во время президентских выборов в США.

"Одобренные обеими партиями санкции сильно ударят и по России, и, в частности, персонально по Путину", - утверждает он.

Он также анонсировал расследование Конгресса США в отношении атак.

В МИД РФ в связи с новыми санкционными угрозами из США заявили, что если Вашингтон действительно предпримет "новые враждебные шаги", то получит ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой: "Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верха. Администрация Барака Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала".

Летом 2016 года выяснилось, что хакеры похитили из систем национального комитета Демократической партии электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая затем опубликовала эти материалы. Из документов следовало, что комитет поддерживал кандидата в президенты Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Разведслужбы США связали кибератаку с Россией, а в начале октября Вашингтон официально обвинил РФ во взломе.

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