СМИ: новым генсеком НАТО может стать Кэмерон

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать новым генеральным секретарем НАТО.
Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе и близких к Кэмерону чиновников.
"Чиновники считают, что бывший премьер-министр (Великобритании - Ред.) является наиболее вероятным кандидатом, чтобы быть успешным в должности (генсека НАТО - Ред.)", - говорится в сообщении.
По их данным, Великобритания намеревается сохранить сильные позиции в Альянсе и оставаться вторым после США значимой страной в НАТО.
Кроме того, она планирует играть более активную роль после выхода из Европейского Союза.
По словам близких к Кэмерону чиновников, он готов рассмотреть возможность возглавить НАТО.
"Мы должны найти для него роль и убедить его вновь сражаться за Британию, ведь он может предложить очень много", - отметил один из членов правительства Терезы Мэй.
Напомним, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг приступил к работе 1 октября 2014 года.
Согласно Североатлантическому договору, союзники выбирают Генерального секретаря на четыре года с возможностью продления пребывания на этом посту еще на год (4+1). По установившейся традиции, пост генсека НАТО занимают политики из стран Европы. А представители США возглавляют высшие военные структуры Альянса.
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