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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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"Головорезы" устроили теракт в Китае: погибли пять человек
время публикации: 08:54
последнее обновление: 08:54
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В результате террористического акта в западном регионе Китая Синьцзян погибли пять человек

В результате террористического акта в западном регионе Китая Синьцзян погибли пять человек. Об этом сообщили в правительстве региона, пишет Reuters.

Правительство Синьцзяна проинформировало, что инцидент произошел около 5 вечера 28 декабря на юге региона. Отмечается, что четверо "головорезов" заехали на машине во двор офиса Коммунистической партии и привели в действия взрывное устройство, однако все были застрелены.

Три других человека получили ранения и один – погиб.

"Сейчас порядок восстановлен", - заверили в правительстве.

Напомним, в результате противостояний между меньшинством мусульман-уйгуров с китайцами-хань в Синьцзяне на протяжении последних лет погибли сотни людей, однако правительство замалчивает эти факты.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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