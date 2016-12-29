"Головорезы" устроили теракт в Китае: погибли пять человек

В результате террористического акта в западном регионе Китая Синьцзян погибли пять человек. Об этом сообщили в правительстве региона, пишет Reuters.
Правительство Синьцзяна проинформировало, что инцидент произошел около 5 вечера 28 декабря на юге региона. Отмечается, что четверо "головорезов" заехали на машине во двор офиса Коммунистической партии и привели в действия взрывное устройство, однако все были застрелены.
Три других человека получили ранения и один – погиб.
"Сейчас порядок восстановлен", - заверили в правительстве.
Напомним, в результате противостояний между меньшинством мусульман-уйгуров с китайцами-хань в Синьцзяне на протяжении последних лет погибли сотни людей, однако правительство замалчивает эти факты.
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