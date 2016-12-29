Российские силовики заявили о поимке в Дагестане боевиков "ИГ", которые готовили теракты в Подмосковье

В Дагестане (РФ) были задержаны семь боевиков "Исламского государства", которые готовили теракты в столичном регионе.

По информации ФСБ России, они "планировали совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций", передает "Кавказский Узел" в четверг 29 декабря.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны семь человек", - заявили в центре общественных связей ФСБ, пишут российские СМИ.

По данным ФСБ, задержанные входят в группу сторонников террористической организации "Исламское государство". Они готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара этой организации. В ходе обысков в домах задержанных изъято большое количество огнестрельного оружия, гранат и боеприпасов, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, заявили в ведомстве.

Комментариев от задержанных и их представителей относительно заявления ФСБ не поступало.

Напомним, на подконтрольной Российской Федерации части Кавказа самой "горячей" точкой остается Дагестан, еще одним эпицентром противостояния считается Кабардино-Балкария и Ингушетия. В начале декабря в ходе перестрелки местных подпольщиков с российскими силовиками в районе Талги города Махачкала погибло пятеро участников сопротивления, среди них и Абу-Мухаммад аль-Кадари - шеф сети "ИГ" в РФ.

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