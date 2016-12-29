Трое армянских военнослужащих погибли в бою на границе с Азербайджаном

Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли в результате "диверсии Азербайджана" на участке около государственной границы. Об этом сообщает News.AM со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По словам Ованнисяна, одним из погибших был офицер. Двое других погибших были солдатами срочной службы. Также министр отметил, что погиб по крайней мере один азербайджанский военнослужащий - его тело находится "на армянской стороне", передает "Интерфакс".

Ованнисян рассказал, что утром 29 декабря около села Чинари Тавушской области Армении вооруженные силы "Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения". Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что "формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз". По данным азербайджанского ведомства, обстрел проводился и с территории Армении, и с территории "оккупированных земель".

В последний раз ситуация обострилась в апреле 2016 года, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате перестрелок на границе погибли как минимум несколько десятков человек.

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