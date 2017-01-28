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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 28 января 2017 г.
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МИД Германии и Франции заявили, что снятие санкций с РФ зависит от прогресса в минских переговорах
время публикации: 15:55
последнее обновление: 16:16
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Вопрос снятия санкций с России остается зависимым от прогресса в минских переговорах о мире в Украине
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
глава МИД Фанции Жан-Марк Эро

Вопрос снятия санкций с России остается зависимым от прогресса в минских переговорах о мире в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет Reuters.

Тождественная позиция в этом вопросе и во Франции, о чем заявил глава МИД страны Жан-Марк Эро.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций", — сказал Габриэль, добавив: "Мы считаем нужным запустить минский мирный процесс... И это единственный путь, который позволит снять с России санкции".

Кроме того, Габриэль заявил, что Франция и Германия должны создавать двусторонние рабочие группы для решения таких проблем, как "украинско-российский вопрос".

Как сообщалось ранее, администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России. Об этом заявила советник президента США Киллиан Конуэй. "Снятие санкций находится в стадии рассмотрения", - отметила Конуэй.

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Суббота, 28 января 2017 г.  

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