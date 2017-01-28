МИД Германии и Франции заявили, что снятие санкций с РФ зависит от прогресса в минских переговорах

Вопрос снятия санкций с России остается зависимым от прогресса в минских переговорах о мире в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет Reuters.
Тождественная позиция в этом вопросе и во Франции, о чем заявил глава МИД страны Жан-Марк Эро.
"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций", — сказал Габриэль, добавив: "Мы считаем нужным запустить минский мирный процесс... И это единственный путь, который позволит снять с России санкции".
Кроме того, Габриэль заявил, что Франция и Германия должны создавать двусторонние рабочие группы для решения таких проблем, как "украинско-российский вопрос".
Как сообщалось ранее, администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России. Об этом заявила советник президента США Киллиан Конуэй. "Снятие санкций находится в стадии рассмотрения", - отметила Конуэй.
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