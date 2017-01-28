Трамп своими указами ужесточил контроль за мигрантами и запустил реорганизацию армии

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 января, подписал два указа, один из которых ужесточает меры контроля в отношении мигрантов, а второй - дает старт масштабной реорганизации американских вооруженных сил, сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, в отношении пребывающих в США мигрантов новые меры необходимы для того, чтобы в страну не проникали радикальные исламисты. "Они нам не нужны", - подчеркнул глава государства.

Согласно заявлению Белого дома, подписанный президентом указ подразумевает приостановку программы размещения беженцев в США на 120 дней. Кроме того, документ вводит лимит на максимальное количество беженцев, которые Штаты готовы принять - не более 50 тысяч в течение 2017 финансового года.

Отметим, что двумя днями ранее президент подписал еще два указа, направленных на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля: о строительстве стены на границе США и Мексики, а также указ об "укреплении общественной безопасности" внутри Соединенных Штатов, который затронул проблемы исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.

Что касается армии, то ее, по словам республиканца, ожидают "новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и инструменты". "Это перестройка Вооруженных сил США. Большое дело!" - заявил Трамп после церемонии приведения к присяге нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Ранее Трамп также заявлял, что намерен придерживаться стратегии, которую Пентагон больше не будет заранее объявлять публично: "Когда речь идет о вооруженных силах, я не хочу ничего обсуждать. Я хочу, чтобы дела предшествовали словам".

Новый президент США неоднократно подвергал критике действия предыдущей администрации, которая озвучивала свои плане еще до начала операций. В частности, Вашингтон в прошлом году заранее объявил о планах освобождения от террористов иракского города Мосул.

В то же время, лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чарльз Шумер осудил решение президента Трампа приостановить прием США беженцев и въезд из ряда стран, в том числе Сирии. Другие представители партии заявили, что указ не защищает Америку от ИГ, а дает террористам второй шанс, и те будут использовать позицию Трампа в своей пропагандистской работе.

"Слезы текут сегодня вечером по щекам статуи Свободы, которая олицетворяет американскую традицию встречи иммигрантов, существующую с тех времен, как основатели ступили на эту землю", - написал Шумер в своем Twitter. - Это один из самых отталкивающих нас назад и противных указов, которые подписал президент".

Сенатор-демократ от штата Массачусетс, ярая противница Трампа Элизабет Уоррен, заявила, что "ограничения на въезд иммигрантов из мусульманских стран и приостановка принятия беженцев являются предательством американских ценностей".

"Повернуться спиной к беженцам из-за их религии… (это) создает почву для набора (новых членов) ИГ и других террористических групп", - указал она.

Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи также указал, что такая политика "дает ИГ путь возрождения" и ставит американцев под еще большую угрозу.

"Они могут и будут использовать объявленные сегодня (ограничения) в качестве доказательства того, что Америка воюет с мусульманами, особенно с теми, кто оказался в ужасных условиях", - сообщил сенатор.

Cсылки по теме: