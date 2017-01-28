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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 28 января 2017 г.
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Трамп провёл телефонные переговоры с Меркель и Путиным
время публикации: 20:53
последнее обновление: 21:23
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Перед этим Трамп провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, который длился 45 минут
Судя по фото, в Овальном кабинете во время разговора с Путиным находились также вице-президент Майк Пенс, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, перед этим Трамп провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, который длился 45 минут.

Судя по фото, в Овальном кабинете во время разговора с Путиным находились также вице-президент Майк Пенс, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Позднее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что переговоры Путина и Трампа длились 40 минут.

О содержании разговоров Трампа с Меркель и Путиным не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к запланированным на субботу, 28 января, переговорам Путина и Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще.

Планировалось, что до разговора с Путиным Трамп также поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ, после - с президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Ранее Трамп заявил, что пока слишком рано говорить о вопросах отмены санкций против России.

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Суббота, 28 января 2017 г.  

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