Россию заподозрили в попытке влияния на Нобелевский комитет

Норвежская разведка заподозрила Россию в попытке повлиять на решения Нобелевского комитета, передает NRK.

Произошло это после встречи с российскими дипломатами, на которой обсуждалось появление поддельного письма с обсуждением возможного присуждения Нобелевской премии мира за 2015 год президенту Украины Петру Порошенко. В российском диппредставительстве факт встречи подтвердили, но обвинили норвежских силовиков в паранойе, назвав ее "рутинным визитом".

Директор Норвежского нобелевского комитета Улаф Ньолстад рассказал NRK, что летом 2015 года на встречу с ним пришли два представителя российского посольства. По его словам, во время визита среди прочего обсуждались появившиеся за пару недель до этого сведения о поддельном письме по поводу премии мира для Порошенко. В письме, которое циркулировало по сайтам, поддерживающим донбасских боевиков, говорилось, что украинские власти якобы направили главе американской дипмиссии в Осло письмо о совместном давлении на Нобелевский комитет, чтобы добиться присуждения премии мира украинскому лидеру.

Ньолстад рассказал, что в момент встречи уже подозревал, что письмо было ненастоящим, и спросил об этом российских дипломатов. Те ответили, что не знают, было ли оно подлинным, вспоминает директор комитета.

Ньолстад после встречи задумался, не была ли она попыткой оказать влияние, и связался с полицейской Службой безопасности, которая среди прочего занимается борьбой со шпионажем.

Руководитель контрразведывательного подразделения Службы безопасности Арне Кристиан Хаугстойл заявил, что один из посетивших Нобелевский комитет российских дипломатов был сотрудником российской разведки: "По нашей оценке, это была операция по оказанию влияния… Мы видим, что фальшивые новости и фальшивое письмо использовались, чтобы дискредитировать потенциального кандидата на премию мира. Мы считаем, что в данном случае целью было добиться того, чтобы Порошенко не был кандидатом на Нобелевскую премию мира".

В российском посольстве на это заявили, что такие визиты - повседневная дипломатическая работа, а попытки представить ее как "действия российской разведки" назвали "параноидальными".

В дипломатической миссии указали, что встречи дипломатов с сотрудниками Нобелевского комитета происходят время от времени, учитывая огромный интерес всего мира к премии мира. К тому же на декабрьскую церемонию приглашают всех аккредитованных в Осло послов. Кроме того, Ньолстад только занял пост (1 января 2015 года) и нанести ему визит вежливости - обычная дипломатическая практика, продолжили в российском посольстве.

Российские дипломаты также выразили сожаление, что в подобных "шпионских играх" участвуют государственные структуры, призванные бороться с реальными угрозами, такими как международный терроризм, и государственная телерадиокомпания: "Демонизация России призвана оправдать предоставление спецслужбам дополнительных полномочий по вмешательству в частную жизнь граждан".

Отметим, лауреатом Нобелевской премии мира в 2016 году был избран президент Колумбии Хуан Сантос.

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