На Мадагаскаре в ДТП попал свадебный кортеж, погибли 45 человек

На Мадагаскаре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии свадебного кортежа, по меньшей мере 45 человек погибли, сообщает "Синьхуа".
Согласно сообщению, грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку в районе города Анджозоробе (около 90 км к северо-востоку от столицы Антананариву).
"45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Большинство из погибших утонули. Погибшие являлись участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что новобрачные также были внутри грузовика во время происшествия.
"В настоящий момент остается не ясна причина ДТП, так как водитель также погиб", - резюмируется в сообщении.
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