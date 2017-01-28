В Калифорнии собирают подписи за выход из состава США

В Калифорнии начался сбор подписей за отделение от США - так называемый Calexit, сообщает DW.

Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата). Это откроет возможность для двух этапов плебисцита.

Как поясняет Los Angeles Times, тогда в ходе первого референдума в ноябре 2018 года жители Калифорнии смогут проголосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны".

Второй референдум - об отделении от США - в случае успеха первого может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита.

Калифорния - самый крупный американский штат по количеству населения, там живет более 39 млн человек. На выборах Калифорния традиционно поддерживает кандидатов от Демократической партии. Штат лидирует по ВВП и занимает третье место по площади территории.

Напомним, инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Калифорния стала одним из штатов, которые активно поддержали его соперницу Хиллари Клинтон: она опередила Трампа на 30% и более чем 4 млн голосов избирателей.

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