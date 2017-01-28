Дания первой в мире назначит "цифрового" посла

Дания станет первой страной в мире, которая назначит так называемого цифрового посла. Руководство страны считает это необходимым, ведь технологические гиганты, как Google и Apple теперь имеют больше влияния, чем многие страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен в интервью Politiken.

"Эти компании стали чем-то вроде новых государств, и мы должны реагировать на это", - сказал Самуэльсен.

Посол, которого пока не назначили, будет работать в сторону улучшения отношений с американскими технологическими компаниями, которые имеют гораздо большие доходы, чем некоторые из стран, с которыми Дания имеет традиционные дипломатические отношения.

Министр иностранных дел привел данные Financial Times, которые свидетельствуют, что рыночная стоимость компании Apple и Google настолько огромна, что если бы компании были странами, они практически могли бы претендовать на включение в G20, 20 крупнейших экономик мира.

"Конечно, мы будем поддерживать наши традиционные действия, через которые мы поддерживаем наши отношения с другими странами. Но мы просто должны иметь более тесные связи с некоторыми из компаний, которые влияют на нас", - сказал Самуэльсен.

Дания уже получает преимущества от скоординированных лоббистских усилий, направленных на крупнейших мировых технологических компаний. На прошлой неделе Facebook объявил о планах построить новый центр обработки данных в Оденсе. МИД заявил, что соглашение с Facebook стало результатом трех лет закулисной работы.

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