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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 28 января 2017 г.
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В Мексике объявили бойкот американским товарам
время публикации: 16:33
последнее обновление: 16:33
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Мексиканцы призывают друг друга бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний

В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров и компаний, передает "ВВС-Россия".

Она стала ответом рядовых граждан на решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе двух стран, причем сделать это за счет дополнительного налогообложения мексиканских товаров в Штатах.

В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos. Мексиканцы призывают друг друга бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, 27 января, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране. Также Starbucks подчеркивает, что сетью кофеен в стране управляет мексиканская компания Alsea, а для приготовления напитков используется кофе мексиканского производства. Он также идет и на экспорт.

Напомним, Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Стоимость проекта оценили в 8-12 млрд долларов, причем Трамп обещал, что оплатит строительство Мексика. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что сделать это можно, введя новый налог на товары из Мексики.

Из-за решения Трампа президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от запланированного на следующую неделю визита в Вашингтон. Он, а также другие мексиканские политики неоднократно заявляли, что страна не будет платить за строительство стены. В четверг, 26 января, Трамп и Пенья Ньето провели телефонные переговоры.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // В мире // 26 января 2017 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.

Наркобарона Коротышку экстрадировали из Мексики в США
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Суббота, 28 января 2017 г.  

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