На Кубе запретили называть объекты именем Кастро

Парламент Кубы принял законопроект, запрещающий сооружать монументы Фиделя Кастро и называть его именем общественные места. Как пишет Reuters, это было сделано в соответствии с желанием самого Фиделя Кастро, который не предпочел культа собственного имени.
"Его бойцовский дух останется в памяти всех кубинских революционеров сегодня, завтра, всегда", - сказал президент Кубы Рауль Кастро.
По его словам, лучшим способом засвидетельствовать свое уважение "Эль Команданте" станет следование его видению революции.
Новый закон не запрещает использовать образ Фиделя Кастро в музыке, литературе, танцах, кино и других визуальных искусствах. Могут остаться на своих местах и его фотографии, размещенные в офисах, учебных заведениях и государственных учреждениях.
Однако критики отмечают, что, независимо от желания Фиделя Кастро, культ его личности присутствовал на Кубе всюду: его слова печатались на плакатах по всей стране, а имя упоминалось на каждом общественном мероприятии.
Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября на 90-м году жизни.
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