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NEWSru.ua // В мире // Среда, 28 декабря 2016 г.
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На Кубе запретили называть объекты именем Кастро

время публикации: 07:18
последнее обновление: 07:31
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Парламент Кубы принял законопроект, запрещающий сооружать монументы Фиделя Кастро и называть его именем общественные места

Парламент Кубы принял законопроект, запрещающий сооружать монументы Фиделя Кастро и называть его именем общественные места. Как пишет Reuters, это было сделано в соответствии с желанием самого Фиделя Кастро, который не предпочел культа собственного имени.

"Его бойцовский дух останется в памяти всех кубинских революционеров сегодня, завтра, всегда", - сказал президент Кубы Рауль Кастро.

По его словам, лучшим способом засвидетельствовать свое уважение "Эль Команданте" станет следование его видению революции.

Новый закон не запрещает использовать образ Фиделя Кастро в музыке, литературе, танцах, кино и других визуальных искусствах. Могут остаться на своих местах и его фотографии, размещенные в офисах, учебных заведениях и государственных учреждениях.

Однако критики отмечают, что, независимо от желания Фиделя Кастро, культ его личности присутствовал на Кубе всюду: его слова печатались на плакатах по всей стране, а имя упоминалось на каждом общественном мероприятии.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября на 90-м году жизни.

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