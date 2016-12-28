Трамп жалуется, что Обама не хочет "спокойно передать власть"

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Барака Обаму в препятствовании "спокойной" передаче власти.

Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter.

"Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента Обамы. Думал, что это будет спокойная передача власти - нет", - отметил Трамп.

Отметим, ранее Трамп неоднократно обвинял Обаму в создании террористической группировки ИГ. "ИГИЛ почитает Обаму. Он является основателем ИГИЛ. Он создал ИГИЛ", - заявлял Трамп, отмечая, что сооснователем группировки является экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

При этом Обама после встречи с Трампом заявил, что их беседа была "замечательной и разноплановой".

Напомним, новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года. Он уже отказался от президентской зарплаты.

Трамп также рассказал о планах на свою команду: он намерен назначить республиканца Майка Помпео главой ЦРУ, сенатора Джефа Сешонса генеральным прокурором и генерала в отставке Майкла Флинна советником по национальной безопасности. Как следует из сообщения переходной администрации, поступившего в пятницу, все трое уже приняли предложение Трампа .

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