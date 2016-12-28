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NEWSru.ua // В мире // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Полиция Берлина задержала вероятного сообщника подозреваемого в нападении на ярмарку
время публикации: 20:39
последнее обновление: 20:42
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Полиция Берлина задержала вероятного сообщника подозреваемого в нападении на ярмарку

Полиция Берлина задержала возможного сообщника подозреваемого в совершении нападения 19 декабря на рождественскую ярмарку Аниса Амри.

Как передает Deutsche Welle, о предварительном задержании 40-летнего гражданина Туниса сообщила Федеральная прокуратура Германии. Полиция уже провела обыски в квартире и на рабочем месте задержанного в Берлине.

В ведомстве отметили, что найденный на месте совершения теракта мобильный телефон Амри содержал сохранен номер задержанного выходца из Туниса. Данные расследования указывают на то, что задержанный мог быть причастен к нападению 19 декабря.

До 29 декабря прокуратура определиться, требовать ареста задержанного.

Напомним, 19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел именно Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 были ранены.

После нападения Амри удалось скрыться. Он был убит в пятницу, 23 декабря, полицейскими в Милане.

Также была опубликована видеозапись, на которой Амри присягает на верность "Исламскому государству". Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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