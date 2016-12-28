Полиция Берлина задержала вероятного сообщника подозреваемого в нападении на ярмарку

Полиция Берлина задержала возможного сообщника подозреваемого в совершении нападения 19 декабря на рождественскую ярмарку Аниса Амри.
Как передает Deutsche Welle, о предварительном задержании 40-летнего гражданина Туниса сообщила Федеральная прокуратура Германии. Полиция уже провела обыски в квартире и на рабочем месте задержанного в Берлине.
В ведомстве отметили, что найденный на месте совершения теракта мобильный телефон Амри содержал сохранен номер задержанного выходца из Туниса. Данные расследования указывают на то, что задержанный мог быть причастен к нападению 19 декабря.
До 29 декабря прокуратура определиться, требовать ареста задержанного.
Напомним, 19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел именно Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 были ранены.
После нападения Амри удалось скрыться. Он был убит в пятницу, 23 декабря, полицейскими в Милане.
Также была опубликована видеозапись, на которой Амри присягает на верность "Исламскому государству". Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.
|
Cсылки по теме:
В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали двух братьев из Косово
// NEWSru.ua // В мире // 23 декабря 2016 г.
СМИ назвали первые имена жертв теракта в Берлине
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.
В Берлине полиция провела рейд в попытке поймать подозреваемого в совершении теракта
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.
Полиция Германии расширила список потенциально опасных лиц и объявила в розыск ещё одного подозреваемого
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине. Задержанного подозреваемого пакистанца отпустили
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.