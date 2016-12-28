В Румынии правящая коалиция угрожает президенту импичментом

В Румынии представители правящей коалиции не исключают начала процедуры импичмента после отказа президента Клауса Йоханниса назначить кандидатом в премьер-министры Севиль Шайдех. Об этом 27 декабря на брифинге в Бухаресте сообщили лидер социал-демократов, председатель Палаты депутатов Ливиу Драгня и руководитель Альянса либералов и демократов, спикер Сената Кэлин Попеску Теричану, передает Укринформ.

"После детального анализа решения президента мы не нашли никаких конституционных оснований, которые могли бы послужить поводом для отказа в назначении кандидатом на должность премьера госпожи Севиль Шайдех. Мы считаем, что президент преследует цель развязать в стране политический кризис. Мы внимательно проанализируем создавшуюся ситуацию, и если придем к выводу, что необходимо начать процедуру импичмента президенту, то примем это тяжелое для страны решение", - отметил Драгня.

Руководитель социал-демократов также обвинил президента в нарушении Конституции, согласно которой глава государства обязан назначить на должность главы правительства предложенную парламентским большинством кандидатуру.

В свою очередь председатель Сената Кэлин Попеску Тэричану назвал решение президента "неуважением к румынским избирателям, большинство которых проголосовали на парламентских выборах за представителей нынешней парламентской коалиции".

О своем решении по поводу того, будет ли выдвинут другой кандидат на должность премьера, социал-демократы и Альянс либералов и демократов объявят в среду, 28 декабря.

Напомним, 11 декабря на парламентских выборах в Румынии победила Социал-демократическая партия.

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