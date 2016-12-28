В Румынии правящая коалиция угрожает президенту импичментом

В Румынии представители правящей коалиции не исключают начала процедуры импичмента после отказа президента Клауса Йоханниса назначить кандидатом в премьер-министры Севиль Шайдех. Об этом 27 декабря на брифинге в Бухаресте сообщили лидер социал-демократов, председатель Палаты депутатов Ливиу Драгня и руководитель Альянса либералов и демократов, спикер Сената Кэлин Попеску Теричану, передает Укринформ.
"После детального анализа решения президента мы не нашли никаких конституционных оснований, которые могли бы послужить поводом для отказа в назначении кандидатом на должность премьера госпожи Севиль Шайдех. Мы считаем, что президент преследует цель развязать в стране политический кризис. Мы внимательно проанализируем создавшуюся ситуацию, и если придем к выводу, что необходимо начать процедуру импичмента президенту, то примем это тяжелое для страны решение", - отметил Драгня.
Руководитель социал-демократов также обвинил президента в нарушении Конституции, согласно которой глава государства обязан назначить на должность главы правительства предложенную парламентским большинством кандидатуру.
В свою очередь председатель Сената Кэлин Попеску Тэричану назвал решение президента "неуважением к румынским избирателям, большинство которых проголосовали на парламентских выборах за представителей нынешней парламентской коалиции".
О своем решении по поводу того, будет ли выдвинут другой кандидат на должность премьера, социал-демократы и Альянс либералов и демократов объявят в среду, 28 декабря.
Напомним, 11 декабря на парламентских выборах в Румынии победила Социал-демократическая партия.
|
Cсылки по теме:
Додон уволил министра обороны, который "заигрывал с НАТО"
// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2016 г.
Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи
// NEWSru.ua // В мире // 26 декабря 2016 г.
Президент Гамбии после поражения на выборах отказался уйти в отставку: я же не трус
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.
В Болгарии не смогли сформировать правительство, ожидаются новые выборы
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.
Умерла королева Румынии
// NEWSru.ua // В мире // 2 августа 2016 г.
Президента Румынии прооперировали. Он планирует уже завтра выйти на работу
// NEWSru.ua // В мире // 26 апреля 2016 г.
94-летний румынский король Михай I передал полномочия старшей дочери
// NEWSru.ua // В мире // 2 марта 2016 г.
Президент Румынии вышел на площадь к протестующим в Бухаресте - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 9 ноября 2015 г.