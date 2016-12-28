СМИ: РФ и Турция согласовали план перемирия по Сирии

Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии, передает "Анадолу" со ссылкой на источники.
Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада.
В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.
При этом договоренность о перемирии не распространяется на "террористические организации".
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".
Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря по инициативе Канады приняла резолюцию о положении в Сирии, в которой содержится требование немедленно прекратить все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты страны. Также в документе содержится требование прекратить осаду городов, в том числе Алеппо. Резолюцию поддержали 122 государства, 13 делегаций выступили против и 36 воздержались. Среди проголосовавших против – Россия и Иран.
За последние 26 дней в восточных районах Алеппо, которые остаются в осаде, погибли более 800 человек, и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения. В последние недели войска президента Сирии Башара Асада при поддержке российской авиации осуществляют массированное наступление в ранее втором крупнейшем городе Сирии.
Возвращение Алеппо под контроль правительственных войск позволит режиму Асада иметь существенные преимущества в кровопролитной войне, которая за 6 лет унесла жизни более 300 тысяч человек.
13 декабря стало известно, что оппозиционные повстанческие силы, которые в Сирии выступают против режима действующего президента Асада, согласились прекратить боевые действия в городе Алеппо и вывести силы после нескольких лет противостояния.
Эта договоренность появилась после того, как ООН выразила глубокую обеспокоенность новостей, сирийские правительственные солдаты и союзные им иракские боевики бесцеремонно расстреляли 82 человека в отвоеванных восточных районах Алеппо. В ООН обвинили его в "массовых убийствах".
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