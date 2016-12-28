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NEWSru.ua // В мире // Среда, 28 декабря 2016 г.
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В Непале пришлось вызвать спецназ в деревню, на которую напало стадо слонов
время публикации: 15:07
последнее обновление: 16:03
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В Непале пришлось вызвать спецназ в деревню, на которую напало стадо слонов

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате нападения стада слонов на деревню на юго-западе Непала, сообщает AP. Инцидент произошел в деревне Прасени, пишет NEWSru.com.

Слоны атаковали населенный пункт рано утром в среду, 28 декабря, когда было еще недостаточно светло и стоял туман, из-за чего местные жители не сразу заметили опасность, рассказал журналистам представитель местной администрации.

По его словам, власти сразу же направили в деревню вооруженный спецназ, который прогнал слонов из деревни обратно в лес. Раненные жители были госпитализированы.

Деревня Прасени расположена поблизости от известного в Непале национального парка "Бардия". Это наиболее крупный природный заповедник, расположенный на западе страны, в самом сердце области Тераи. В парке обитает большое количество слонов, а также тигры, носороги и множество других животных. Несмотря на это, случаи гибели людей в результате нападения животных здесь крайне редки.

Ранее, 19 декабря, в Непале погибла 69-летняя женщина, на которую напал носорог. Инцидент произошел рядом с национальным парком "Читван", сообщал сайт The Himalayan Times.

В минувшее воскресенье, 25 декабря, в центральной части Непала носорог убил четырехлетнюю девочку и ранил ее бабушку в деревне недалеко от национального парка, сообщало агентство DPA. За две недели до этого в том же районе в результате атаки носорога погиб мужчина.

По данным The Himalayan Times, в июне в районе нацпарка Читван носорог атаковал двух иностранцев - датчанку и итальянца, путешествовавших в сопровождении местного гида. В результате женщина и гид были ранены, мужчина не пострадал.

Напомним, в 2011 году к человеческим жертвам привел приступ слоновьего гнева в Индии: сразу два диких слона ворвались в город Майсур, что в штате Карнатака на юге страны, и принялись громить его. Один орудовал на территории женского колледжа, другой - в жилых районах.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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