Черногория выдала ордер на арест нескольких россиян и сербов по подозрению в попытке госпереворота

Черногория выдала международный ордер на арест двух россиян и трех сербов, якобы причастных к попытке государственного переворота с целью свержения правительства страны.

По данным прокуратуры, пять человек находятся в розыске по подозрению в "террористической" деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра страны и захват парламента в день выборов в октябре, передает "Радио Свобода".

Двое россиян, как сообщается, являются сотрудниками российской военной разведки и якобы с территории соседней Сербии осуществляли слежку за тогдашним премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов - Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

Кремль отрицает свою причастность к политике в Черногории, но активно поддерживает местные политические группы, которые выступают против пронатовского правительства.

Черногория получила приглашение присоединиться к военному Альянса в прошлом году, но решение еще не ратифицировано несколькими государствами-членами.

Власти Черногории заявили, что нет доказательств привлечения должностных лиц России в сговор против НАТО. Около 20 человек, в основном сербы и россияне, уже находятся под стражей в Черногории по обвинению относительно такой возможной схемы.

Напомним, Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценариям силовой смены власти в стране и его убийства в день выборов.

Перед этим прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Ранее издание The Guardian сообщило, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в Белграде извинился за россиян - организаторов попытки переворота в Черногории в день выборов, заявив, что те действовали от своего собственного имени.

Cсылки по теме: