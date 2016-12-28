В Кабуле подорвали депутата парламента и его сына

У дороги в столице Афганистана Кабуле сегодня, 28 декабря, взорвалась бомба. По меньшей мере трое человек были ранены, сообщает АР со ссылкой на афганские власти.

Как сообщают в министерстве внутренних дел, бомба была заложена под мостом и возможной целью террористов был парламент Афганистана.

Reuters со ссылкой на отдел безопасности парламента страны, сообщает, что в результате взрыва были ранены Факоре Бехишт, депутат парламента от провинции Бамиан, и его сын.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что в стране возросло количество боестолкновений между правительственными войсками и исламистами из "Талибана".

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