Президент Филиппин пообещал коррупционерам сбрасывать их с вертолёта: я уже так делал

Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал очередное сенсационное заявление, пообещав сурово расправляться с коррумпированными чиновниками, сбрасывая их с вертолета. Параллельно он признался, что уже делал это раньше, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Philippine Star.

"Если вы коррумпированы, то я посажу вас на вертолет и сброшу на пути к Маниле", - сказал он по время публичного выступления в провинции Южный Камаринес. "Я делал это раньше, почему бы мне не сделать это снова?" - добавил филиппинский лидер.

Далее он описал случай, когда вытолкал из вертолета человека, подозреваемого в похищении гражданина Китая. Похитители потребовали от родственников заложника выкуп, но когда те заплатили, пленника все равно жестоко убили. По словам Дутерте, инцидент произошел в его бытность мэром города Давао.

Ранее в этом месяце глава государства признался, что, занимая пост градоначальника, лично убивал подозреваемых в совершении преступлений. Таким образом, по его словам, он показывал полиции, как надо бороться с преступниками.

Пост мэра Давао Родриго Дутерте занимал более 20 лет. Летом этого года он был избран президентом Филиппин. Придя к власти, Дутерте объявил о начале силовой кампании по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли уже не менее пяти тысяч человек - 2086 при проведении спецопераций против наркоторговцев, еще более трех тысяч были убиты при невыясненных обстоятельствах. Критики обвиняют правительство Дутерте в том, что оно прибегает к убийствам без суда и следствия.

После скандального заявления Дутерте об участии в убийствах в стране начали раздаваться призывы к началу процедуры импичмента в отношении президента. К этому призывают лидеры оппозиции и правозащитники.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил с призывом начать официальное расследование в отношении высказываний Дутерте, за что был назван Дутерте "идиотом".

При этом СМИ отмечают, что уровень одобрения Дутерте на Филиппинах весьма высок - по данным филиппинского статистического агентства Social Weather Stations, деятельностью главы государства удовлетворены 63% опрошенных. Кроме того, Дутерте вошел в рейтинг самых влиятельных людей мира американского журнала Forbes за 2016 год. В списке из 74 человек он занял 70-е место.

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