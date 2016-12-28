 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 28 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Эрдоган обвинил США в поддержке ИГ
время публикации: 10:24
последнее обновление: 10:28
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов". Об этом пишет DW.com.

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам Народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИГ, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств - фотографий и видеозаписей", - зявив Эрдоган.

В Госдепартаменте США считают "нелепым" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что возглавляемая Вашингтоном международная коалиция поддерживает боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил официальный представитель Госдепа Марк Тонер, пишет NEWSru.com.

По его словам, оснований для таких обвинений нет.

Напомним, партия PYD приближена к запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в ЕС, США и Турции считается террористической организацией.

Ранее Эрдоган обвинил Европу в поддержке РПК. Год назад, в разгар кризиса между Россией и Турцией, со стороны Москвы в адрес Анкары раздавались упреки в торговле нефтью с ИГ.

facebook

Cсылки по теме:

Эрдоган назвал Германию "важным убежищем для терроризма". В ФРГ это заявление сочли "непонятным"
// NEWSru.ua // В мире // 3 ноября 2016 г.

Эрдоган велел иракскому премьеру "знать своё место"
// NEWSru.ua // В мире // 12 октября 2016 г.

Эрдоган требует от ЕС безвиз в октябре и решение относительно членства в ЕС
// NEWSru.ua // В мире // 2 октября 2016 г.

Эрдоган заявил, что Запад поддерживает террор и государственные перевороты
// NEWSru.ua // В мире // 2 августа 2016 г.

Эрдоган обвинил в РФ в поставке оружия курдским боевикам через Ирак и Сирию
// NEWSru.ua // В мире // 30 мая 2016 г.

Анкара обвиняет сирийских курдов в сотрудничестве с сепаратистами в Турции
// NEWSru.ua // В мире // 23 февраля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:27
 Украинские волонтёры придумали первый в мире дрон-тяжеловоз
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 28 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 10:27

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016