Второй "чёрный ящик" Ту-154 поднят со дна Черного моря

Второй черный ящик самолета Ту-154, попавшего в авиакатастрофу 25 декабря под Сочи, поднят со дна Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, по данным на полдень среды, 28 декабря, найдены 15 тел погибших при крушении воздушного судна, пишет NEWSru.com.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует РИА "Новости".

Кроме того, обнаружено 12 крупных и более 1547 мелких фрагментов самолета, сообщили в Минобороны.

"В настоящее время осуществляется транспортировка на берег поднятых морским самоходным краном "Черноморец-11" со дна крупных фрагментов: стойки шасси, двигателя, элементы обшивки фюзеляжа, а также личных вещей пассажиров", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости".

Доставленные на берег фрагменты передают следственным органам. Напомним, по факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

В ближайшее время в Сочи планируется провести выкладку обнаруженных фрагментов потерпевшего крушение самолета, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. По их словах, сейчас для этого готовится площадка. На земле будет очерчен реальный контур Ту-154, отметил собеседник агентства.

"Поэтапно по мере нахождения фрагментов они будут выкладываться в той части самолета, где должны находиться", - пояснил источник.

По словам собеседника, выкладка необходима для выяснения обстоятельств произошедшего.

"Это достаточно большой комплекс работ, без которого не обходится ни одно расследование авиакатастроф", - отметили в силовых структурах.

Тем временем МЧС России показало видео поисковых работ на месте крушения Ту-154. На видеозаписи, опубликованной на канале РБК на YouTube, водолазы поднимают обломки самолета Минобороны.

Накануне был обнаружен, поднят из воды и доставлен в институт ВКС России в подмосковных Люберцах речевой самописец Ту-154. После этого в Минобороны РФ заявили, что первичный анализ данных с "черного ящика" лишь позволяет сузить перечень вероятных причин крушения.

"Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов", - сообщили в ведомстве.

Также поступили данные о количестве найденных тел погибших. Водолазы подняли со дна Черного моря 15 тел и 239 фрагментов тел погибших в катастрофе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

При этом 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы. В пресс-службе ведомства также отметили, что у 105 родственников погибших уже взяты пробы биологического материала для генетической экспертизы и опознания.

Эту же информацию приводит "Интерфакс" со ссылкой на последние уточненные данные Минобороны.

"По уточненным данным, по состоянию на 12:00 обнаружено 15 тел и 239 фрагментов тел", - заявили агентству в ведомстве.

Уже четвертый день в Сочи идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

Между тем по-прежнему неизвестна причина крушения Ту-154. После катастрофы эксперты в том числе высказывали предположения о возможном теракте, указывая на большой разлет обломков судна и отсутствие сигналов бедствия с самолета перед трагедией. В Минтрансе заявили, что версия о взрыве на борту самолета не входит в число основных.

После этого в СМИ стали попадать различные свидетельства, указывающие на возможную ошибку пилотирования, которая могла привести к катастрофе, а также исключающие вероятность теракта. Так, близкие к ситуации источники сообщили об отсутствии следов взрывчатки и свидетельствующих о внешнем воздействии повреждений на фрагментах воздушного судна и телах, поднятых из воды.

Кроме того, источник ТАСС в силовых структурах накануне рассказал, что в момент катастрофы Ту-154 летел с сильно задранным носом, пытался совершить маневр вправо и упал в Черное море на скорости 500 км/ч. Собеседник агентства предположил, что крушение самолета могло произойти из-за сочетания сразу нескольких причин, в числе которых были названы ошибочные действия экипажа и неполадка одного из двигателей.

Также в СМИ попала расшифровка записей речевого самописца Ту-154. Переговоры членов экипажа свидетельствуют о возможной неисправности элементов крыла самолета. По данным СМИ, на записи были слышны крики в кабине пилотов: "Закрылки, с..а! Командир, падаем!"

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. Лайнер вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем заранее известно не было. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера самолет пропал с радаров. Позже стало известно, что Ту-154 упал в Черное море. На борту самолета находилось 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них - семь военнослужащих, девять представителей СМИ (съемочные группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

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