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NEWSru.ua // В мире // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу российского Ту-154

время публикации: 22:11
последнее обновление: 22:11
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу российского Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске опубликовал карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

На первой карикатуре изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется", передает "Европейская правда".

На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина внутри не было".

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. Лайнер вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем заранее известно не было. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера самолет пропал с радаров.

Позже стало известно, что Ту-154 упал в Черное море. На борту самолета находилось 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них - семь военнослужащих, девять представителей СМИ (съемочные группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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