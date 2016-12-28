СМИ назвали новую версию крушения Ту-154

Специалисты центра ВВС Минобороны РФ провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. По данным СМИ, на записи были слышны крики в кабине пилотов: "Закрылки, сука! Командир, падаем!" Однако, несмотря на возможные неисправности элементов крыла, источник "Интерфакса", близкий к расследованию, утверждает, что приоритетной версией крушения стала ошибка пилотирования.

Тем временем следствие допросило новых очевидцев авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи, в том числе человека, снявшего на видео взлет, полет и падение воздушного судна в море, и получило образцы топлива, которым заправляли самолет, говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 27 декабря, на сайте Следственного комитета России (СКР).

Следователи совершили "подомовой и поквартирный обход", чтобы установить свидетелей произошедшего.

"Помимо этой видеозаписи, также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - сообщили в СК.

Отметим, что одним из очевидцев стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который на дежурном катере находился на посту и видел падение самолета. Его показания указывают на ошибку пилота: у лайнера сразу после взлета был неестественно задран нос, что показалось очевидцу странным.

Следователи изъяли образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, по ним назначены соответствующие исследования. Было назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз.

За прошедшие сутки установлено место падения, которое изучается с помощью глубоководной техники, подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, который доставлен в Москву для расшифровки. Специалисты осмотрели, сфотографировали и упаковали несколько тысяч обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших.

Детально исследована местность от летного поля аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного судна.

Участники поисковой операции подняли из моря два бортовых самописца, располагавшихся в килекормовой части самолета, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. Состояние "черных ящиков", которые были обследованы с помощью технических средств, он охарактеризовал как приемлемое и сообщил, что они подлежат расшифровке.

"Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого времени морская вода им не страшна", - сказал источник.

Как сообщает Life со ссылкой на близкий к следствию источник, эксперты без проблем смогли расшифровать запись с речевого бортового самописца. По его словам, разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, сука!" Затем звучит крик: "Командир, падаем!"

"Интерфаксу" источник из центра ВВС Минобороны сообщил, что анализ показаний самописца подтверждает версию об ошибке пилотирования, но не привел подробностей, связанных с записью "черного ящика".

Источник того же агентства в оперативном штабе на месте ЧС рассказал, что, по предварительным данным, причиной крушения послужило "сваливание" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

"По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился", - объяснил он.

По его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно. Официальные данные о расшифровке записей пока не опубликованы.

Эксперт Life отметил, что при расшифровке черных ящиков специалисты услышали характерный сигнал системы, который сопутствует превышению угла атаки. "Эта система автоматически реагирует на критический угол атаки", - пояснил источник.

Он подчеркнул, что только по обрывкам фраз членов экипажа делать окончательные выводы о причинах катастрофы преждевременно: "Это может быть субъективный взгляд со стороны экипажа, который, правда, подтверждает записанный звук автоматической речевой сигнализации, оповещающий экипаж о превышении угла атаки".

По его мнению, у экипажа во время набора высоты возникли какие-то проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Закрылки управляют движением самолета по вертикали на малых скоростях. В выпущенном состоянии они увеличивают подъемную силу крыла. Положение закрылков важно как при взлете, так и при посадке. В чем именно выражались проблемы у Ту-154, пока сказать нельзя. Возможно, это была ошибка пилотов при управлении механизацией, а может быть, и несинхронная уборка механизации, отметил эксперт.

Похожие выводы содержатся в публикации "Коммерсанта": причиной нештатной ситуации на борту могли быть закрылки, однако пилоты усугубили ситуацию до критической, пытаясь компенсировать пикирующий момент и чрезмерно задрав нос самолета.

Кроме того, сайт телеканала 360 опубликовал расшифровку переговоров диспетчера с пилотами вертолетов, задействованных в поисково-спасательной операции. Пилоты вертолетов Ми-8 и Ка-32 первыми обнаружили место крушения самолета Минобороны РФ. Из записи следует, что диспетчеры неоднократно пытались связаться с пропавшим самолетом по разным каналам.

Глава Минтранса Максим Соколов подчеркнул, что информация с регистратора очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии, передает РИА "Новости".

Соколов подтвердил, что в ходе спасательной операции были обнаружены фрагменты самолета - части фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег.

"Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным", - добавил министр.

Есть несколько локализованных зон нахождения фрагментов самолета. "Основная зона была, и мы по ней сейчас работаем, там именно сконцентрировано большое количество судов... И эта зона находится в пределах одной морской мили от береговой линии на глубине от 17 до 30 м", - сообщил Соколов.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи Сочинского побережья.

Накануне в Кремле отвергли версию о теракте на борту Ту-154 как одну из основных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она стоит "далеко не в первых рядах".

"Пока не получает развития ни одна из версий", - отметил представитель президента Путина.

В Министерстве транспорта РФ заявили, что версия о теракте не входит в число основных. Глава ведомства Максим Соколов сообщил, что причинами крушения могли стать техническое состояние воздушного судна или ошибка пилотирования.

Кроме того, в ФСБ после осмотра обломков самолета сообщили, что пока не нашли подтверждений версии теракта или диверсии на борту воздушного судна. В ведомстве добавили, что рассматривают несколько рабочих версий причин катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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