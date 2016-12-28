Премьер Японии на встрече с Обамой выразил соболезнования в связи с бомбардировкой Перл-Харбора более 75 лет назад

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил США соболезнования в связи с гибелью более 75 лет назад американских военнослужащих в результате японской бомбардировки Перл-Харбора - главной базы Тихоокеанского флота США. Президент США Барак Обама назвал визит Абэ в Перл-Харбор историческим и заявил, что он свидетельствует "о силе примирения", пишет NEWSru.com.

В Перл-Харборе главы США и Японии возложили венки у мемориала линкору "Аризона" (USS Arizona) ВМС США, затонувшему в декабре 1941 года при атаке японских ВВС.

Абэ после этого призвал не повторять ужасы войны.

"Мы, народ Японии, продолжим соблюдать этот нерушимый принцип и одновременно будем гордиться тем путем, который выбрали и которому следовали 75 лет в качестве миролюбивой нации, - заявил японский лидер. - Я выражаю свои искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто расстался с жизнью здесь, всех отважных женщин и мужчин, погибших во время войны, начавшейся на этом самом месте, а также бесчисленных невинных жертв этой войны". (Цитата по ТАСС.)

Он стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору "Аризона" и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США.

Обама, выступая вместе с Синдзо Абэ, заявил: "Это исторический жест, он говорит о силе примирения, союза между американским и японским народом, напоминает о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить место дружбе и долгому миру". (Цитата по РИА "Новости".)

Ранее Абэ провел встречу с президентом США Бараком Обамой на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Смит.

В понедельник, 26 декабря, премьер возложил венки к подножию нескольких мемориалов, включая памятник военнослужащим Соединенных Штатов на тихоокеанском Национальном мемориальном кладбище и мемориал памяти японцев, прибывших на Гавайи в начале XIX столетия.

В мае этого года Обама совершил визит в Хиросиму, став первым президентом США, посетившим этот город, который подвергся американским атомным бомбардировкам в 1945 году. Извинений за атомные удары, однако, он не принес. Изначально было понятно, что американская сторона не намеревается извиняться за события конца Второй мировой войны, такая позиция четко озвучивалась Белым домом. В правительстве Японии перед визитом Абэ в Перл-Харбор указывали, что он извиняться тоже не будет.

Объединенная эскадра ВМС Японии 7 декабря 1941 года скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по Перл-Харбору. В результате нападения были уничтожены или повреждены 20 кораблей и почти 190 американских самолетов, погибли около 2,4 тысячи американцев. Японские силы потеряли 29 самолетов и 5 малых подлодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили тем самым во Вторую мировую войну. Бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки с американских бомбардировщиков стала единственным случаем военного применения атомных бомб в истории.

В настоящее время Япония - главный союзник США в Юго-Восточной Азии.

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