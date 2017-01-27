Госдума сняла запрет на домашнее насилие. Совет Европы говорит, что Россия "движется назад"

Госдума РФ в пятницу, 27 января 2017 года, приняла в третьем, окончательном чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и близких людей. Когда закон одобрит Совфед и подпишет президент, побои в отношении близких лиц будут переведены из числа уголовных преступлений в административные нарушения, информирует NEWSru.com.

Митинговать против декриминализации домашнего насилия не разрешили

Володин объяснил разрешение побоев необходимостью "создания крепких семей"

Совет Европы: это явный признак движения назад в Российской Федерации



За вызвавший широкий резонанс законопроект проголосовали 380 депутатов, против высказались только трое. Ни один народный избранник не воздержался от оглашения своего мнения.

Во время обсуждения инициативы фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР высказались за принятие законопроекта. В КПРФ вначале высказывалась против принятия нормативного акта, но во конечном итоге поддержали решение большинства.

" ...Побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", - говорится в пояснительной записке к документу. Вместе с тем уточняется, что лицо, повторно совершившее подобное деяние, будет привлекаться по уголовному законодательству.

В настоящее время за такие действия предусмотрено наказание в виде до 360 часов обязательных работ, до одного года исправительных работ, до двух лет ограничения или лишения свободы, до двух лет принудительных работ либо арест до шести месяцев.

Летом 2016 года в путинской России были декриминализированы совершенные впервые побои в отношении не близких людей, но аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье - уголовным преступлением.

Принятие данного законопроекта решительно осуждают правозащитники.

В прошлом году член Совета по правам человека при президенте РФ Светлана Айвазова, ссылаясь на данные МВД, заявляла, что около 40% тяжких преступлений в этой стране совершаются в семье. В частности, близкими родственниками совершается каждое 11-е убийство. От рук членов семьи с января 2015-го по сентябрь 2016 года погибли 539 российских женщин и 56 детей.

Между тем, новость уже вызвала волну возмущения в Европе, где подобную практику назвали "средневековой". В сообщениях СМИ и комментариях экспертов отмечается, что в РФ теперь к членам семьи можно относится хуже, чем в ЕС "к собакам или котам".

Например, в Польше, как сообщалось ранее, парламент собирается запретить держать на цепи домашних животных или же использовать их в цирковых выступлениях.

Кроме того, польские законодатели могут сделать незаконным разведение пушного зверя в коммерческих целях.

А с 2016 года в Республике Польша выплачивают 120 евро каждой семье, взявшей животное из приюта.

Митинговать против декриминализации домашнего насилия не разрешили



Департамент региональной безопасности Москвы отклонил заявку на проведение 28 января на Болотной площади столицы РФ митинга против декриминализации побоев в отношении членов семьи. Ответ департамента опубликовала одна из организаторов митинга Александра Воскресенская на своей странице в Facebook.

В документе сказано, что "в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством человек". В заявке, поданной в мэрию 17 января, максимальным числом участников указана тысяча человек. Кроме того, проведение митинга на Болотной площади якобы "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии", уведомили в ведомстве.

"На Болотной вместится хоть 100 тысяч человек, - возмущается Воскресенская. - Более того, на Болотной уже вместилось более 100 тысяч человек в 2011 году. Болотная стала меньше за шесть лет?" Транспорт по Болотной площади не ездит, поэтому митингующие не могут ему помешать, а что касается якобы нарушения прав тех, кто не участвует в акции, то это можно сказать о любом митинге на любой территории, добавила активистка.

Стоит напомнить, что участие в "несогласованных" с местными властями (а в РФ в большинстве случаев протестные акции согласия не получают) уличных акциях, в том числе в виде одиночных пикетов, с 2016 года считается российскими властями уголовно наказуемым деянием, то есть преступлением. Первые два нарушения такого предписания влекут за собою административную ответственность, а уже с третьего - наступает ответственность уголовная.

Первым осужденным за столь неслыханное в современном мире "преступление" является общественный активист Ильдар Дадин, "провинившийся" исключительно в стоянии с плакатом на тротуаре.

Володин объяснил разрешение побоев необходимостью "создания крепких семей"



Бывший первый заместитель главы администрации президента России, а ныне спикер Госдумы, "единоросс" Вячеслав Володин заявил, что при определении позиции нижней палаты парламента по скандальному законопроекту о декриминализации семейных побоев депутаты руководствовались "заботой о создании и сохранении крепких семей" и некими "соцопросами", согласно которым большинство россиян "поддерживают" мягкое отношение к подобным конфликтам.

"Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом так, что государство создает условия для создания крепких семей...

Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов", - цитирует его российский "Интерфакс".

Совет Европы: это явный признак движения назад в Российской Федерации



16 января генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд направил письмо председателям Госдумы и Совета Федерации, в котором выразил свою "глубокую обеспокоенность" в связи с рассматриваемым нижней палатой законопроектом. Он призвал Госдуму и Совет Федерации не принимать этот законопроект, так как, по его мнению, "перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения был бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанес бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия".

Ягланд напомнил, что Россия обязана соблюдать Европейскую социальную хартию, в которой содержится требование к сторонам обеспечить защиту детей от насилия.

В ответ российская сторона заявила о недопустимом давлении со стороны Европы по этому вопросу.

"Когда речь идет о принятии решения в Госдуме РФ, это вопрос депутатов Госдумы", - ответили Ягланду.

"И когда должностное лицо, уважаемый человек, генеральный секретарь Совета Европы таким образом пытается повлиять на принятие решения - у нас есть законы, которые защищают депутатов от такого вмешательства, от такого давления. Потому что на самом деле это недопустимо", - подчеркнули в российской Госдуме.

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