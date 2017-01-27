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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 27 января 2017 г.
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Олланд заявил, что администрация Трампа является "вызовом" для ЕС
время публикации: 16:43
последнее обновление: 17:06
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Олланд заявил, что администрация Трампа является "вызовом" для ЕС

Администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для Европейского Союза, особенно в сфере коммерции, заявил в пятницу президент Франции Франсуа Олланд. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будем говорить откровенно, есть вызовы, которые бросает американская администрация, это касается правил торговли и того, что является нашей позицией для решения конфликтов в мире", - заявил он журналистам в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы, конечно же, должны вести диалог с Дональдом Трампом, потому что американцы выбрали его своим президентом, но мы должны это делать, учитывая европейские убеждения, и во благо наших собственных интересов и ценностей", - отметил Олланд.

В свою очередь Меркель, не упоминая имени Трампа, заявила, что "мировые условия меняются очень быстро и в драматичном направлении".

"Мы должны реагировать на эти новые вызовы как для защиты свободного общества и свободной торговли, так и для противостояния экономическим вызовам", - отметила она.

Напомним, 20 января Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал президентом США. Позднее Белый дом опубликовал программу новой администрации. В программе Трампа запланирован выход США из Транстихоокеанского партнерства и готовность выйти при необходимости из намного более важной для страны Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

Кроме того, новая команда намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, а для "установки барьера на пути бандитизма, насилия и наркотиков" подтверждается намерение построить стену на границе страны с Мексикой.

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