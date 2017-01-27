Говорить о снятии санкций с РФ пока рано, заявил Трамп

В Вашингтоне пока считают преждевременным говорить о снятии санкций с Российской Федерации.

Об этом в пятницу 27 января заявил президент США Дональд Трамп, передает "Интерфакс-Украина".

"О санкциях говорить пока слишком рано. Но мы рассчитываем на хорошие отношения со всеми странами, у нас могут быть замечательные отношения с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй.

"Если у нас будут хорошие отношения с Россией, с Китаем, со всеми странами, я всецело выступаю за это. Это будет огромное преимущество, но гарантий нет, и если у нас все получится, то это будет хорошо, а не плохо", - добавил он.

"Что касается России и Владимира Путина, то я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, это возможно. Мы посмотрим, что происходит. Я буду представлять американский народ с сильной позиции и со рвением", - сказал Трамп.

Ранее сегодня советник Трампа Келлиан Конвей заявила, что Администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций против России, введенных из-за ее агрессии в Украине.

Напомним, в декабре 2016 года Соединенные Штаты объявили о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США полагают, что за взломами могут стоять российские власти, но эти последние отвергают такие подозрения. При этом отвечать на высылку своих дипломатов Россия не стала.

13 января президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время".

16 января Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

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