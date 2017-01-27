У Трампа подтверждают, что санкции против России могут смягчить

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против России, введенных из-за ее агрессии в Украине.

Об этом заявила в пятницу в интервью телеканалу Fox News советник нового президента Келлиан Конвей.

"Все, что касается этого вопроса, находится на стадии рассмотрения", - ответила Конвей на вопрос о санкциях.

Советник Трампа сообщила, что официальный телефонный разговор главы Белого дома с российским президентом запланирован на субботу. Она также отметила, что американская сторона готова обсудить вопросы взаимодействия в борьбе с ИГИЛ.

"Если Владимир Путин хочет объединиться со США и серьезно говорить о том, как победить радикальный исламский терроризм, ... если другая страна, которая располагает большими ресурсами, хочет объединиться с Соединенными Штатами Америки, чтобы попытаться победить и искоренить радикальный исламский терроризм, то мы будем прислушиваться", - сказала Конвей.

Она избежала ответа на вопрос о том, по чьей инициативе состоится разговор. "Это не имеет значения, поскольку нам нужно, чтобы лидеры разговаривать друг с другом. Мы должны наладить хорошие отношения со всем миром", - отметила советник главы Белого дома.

Напомним, в декабре 2016 года Соединенные Штаты объявили о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США полагают, что за взломами могут стоять российские власти, но эти последние отвергают такие подозрения. При этом отвечать на высылку своих дипломатов Россия не стала.

13 января президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время".

16 января Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

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