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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 27 января 2017 г.
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Штайнмайер ушёл в отставку с поста главы МИД Германии
время публикации: 14:24
последнее обновление: 14:29
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Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в отставку. Новым министром иностранных дел стал вице-канцлер Зигмар Габриэль, возглавлявший министерство экономики и энергетики

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в отставку. Новым министром иностранных дел стал вице-канцлер Зигмар Габриэль, возглавлявший министерство экономики и энергетики.

Штайнмайер, возглавлявший МИД Германии в течение семи лет, покинул пост министра в связи с тем, что намерен участвовать в президентских выборах.

В интервью газете Suddeutsche Zeitung, опубликованном накануне отставки, Штайнмайер, в частности заявил, что президентская кампания в США "привела его в ужас". По словам Штайнмайера, он надеется, что "Дональд Трамп изменится после того, как занял пост президента".

Зигмар Габриэль ранее несколько раз заявлял, что выступает за снятие санкций с России, подчеркивая при этом, что необходимым условием для этого является мирный процесс в Украине, включая выполнение Минских соглашений.

Евросоюз и США ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за украинского кризиса и оккупации Крыма Россией. Санкции неоднократно ужесточались..На 28 января запланированы телефонные разговоры Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. А 30 января Германию посетит президент Украины Петр Порошенко.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

Die Welt.Штайнмайеру удалось предотвратить настоящую войну между Россией и Украиной
// NEWSru.ua // Пресса // 30 ноября 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

Последняя новость – 15:29

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