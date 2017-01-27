Штайнмайер ушёл в отставку с поста главы МИД Германии

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в отставку. Новым министром иностранных дел стал вице-канцлер Зигмар Габриэль, возглавлявший министерство экономики и энергетики.

Штайнмайер, возглавлявший МИД Германии в течение семи лет, покинул пост министра в связи с тем, что намерен участвовать в президентских выборах.

В интервью газете Suddeutsche Zeitung, опубликованном накануне отставки, Штайнмайер, в частности заявил, что президентская кампания в США "привела его в ужас". По словам Штайнмайера, он надеется, что "Дональд Трамп изменится после того, как занял пост президента".

Зигмар Габриэль ранее несколько раз заявлял, что выступает за снятие санкций с России, подчеркивая при этом, что необходимым условием для этого является мирный процесс в Украине, включая выполнение Минских соглашений.

Евросоюз и США ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за украинского кризиса и оккупации Крыма Россией. Санкции неоднократно ужесточались..На 28 января запланированы телефонные разговоры Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. А 30 января Германию посетит президент Украины Петр Порошенко.

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