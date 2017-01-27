Россия разрабатывает оружие против спутников, считают в Пентагоне

Россия разрабатывает вооружение, предназначенное для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие, что вызывает беспокойство Соединенных Штатов. Об этом, как сообщает пресс-служба Пентагона, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM), генерал ВВС Джон Хайтен.

"Мы должны сдерживать плохое поведение в космосе и не допускать конфликтов в космическом пространстве", - сказал Хайтен, выступая на этой неделе в Стэнфордском университете (штат Калифорния). В числе основных противников США генерал назвал Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту и средства для их применения с Земли.

Россия, которая разработала оружие для уничтожения спутников еще в 1980-х годах, в настоящее время продолжает создание подобного вооружения, включая лазеры, для использования в космосе и другие способы, которые могут угрожать спутникам США, заявил глава STRATCOM. Он отметил, что использование такого оружия может привести к появлению большого количества обломков на орбите, которые затруднят доступ в космос.

В свою очередь, Китай, по словам генерала, также продолжает испытывать свои оборонные системы на нескольких орбитах.

"В недалеком будущем они (Китай и РФ. - ред) смогут использовать эти возможности, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, а лучший способ остановить войну - быть к ней готовыми. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы собираемся убедиться, что все знают о нашей готовности противостоять угрозе", - добавил Джон Хайтен.

Напомним, в мае 2016 года газета The Washington Post сообщила, что в Пентагоне считают, что Россия и Китай наращивают потенциал, который позволит им совершить нападение на США в космосе. Тогда представители Министерства обороны заявили, что военные спутники США могут стать объектом для нападения, так как РФ и КНР создали технологии, способные разрушить оборонную инфраструктуру в космосе.

Сообщалось, что в Пентагоне сосредоточены на разработке технологий для защиты спутников и отслеживания действий потенциальных противников. США также работают над запуском аппаратов уменьшенного размера, которые сложнее уничтожить.

В Москве, комментируя эти заявления, заявили, что информация издания не имеет под собой реальных оснований. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов назвал сообщения "очередным блефом со стороны Соединенных Штатов", напомнив, что США имеют "грандиозную космическую группировку" - 450 аппаратов размещено на разных орбитах. Таким образом, США мониторят весь земной шар, подытожил депутат.

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