В Сирии 7 группировок повстанцев объединились против джихадистов

Семь формирований повстанцев в Сирии объединились для борьбы с боевиками исламистской организации "Джебхат Фатах аш-Шам". Об этом в четверг, 26 января, сообщил оппозиционная группировка "Ахрар аш-Шам", передает DW.

Объединение усилий стало реакцией на нападение, которое боевики "Джебхат Фатах аш-Шам" совершили во вторник, 24 января, на базу повстанцев на северо-западе Сирии. Джихадисты считают, что умеренная оппозиция, которая была допущена на переговоры в столице Казахстана Астане, сговорилась против исламистов, сообщает информагентство Reuters.

Бои между джихадистами и повстанцами продолжаются уже третий день в провинциях Идлиб и Алеппо, передает AFP.

"Джебхат Фатах аш-Шам" ранее назывался "Фронт ан-Нусра" и был связан с "Аль-Каидой". Организация считается террористической во многих странах. Ее участие в мирных переговорах по Сирии не предусмотрено организаторами.

Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с "Исламским государством".

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