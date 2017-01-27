 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 27 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Сирии 7 группировок повстанцев объединились против джихадистов
время публикации: 13:02
последнее обновление: 13:02
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Семь формирований повстанцев в Сирии объединились для борьбы с боевиками исламистской организации "Джебхат Фатах аш-Шам"

Семь формирований повстанцев в Сирии объединились для борьбы с боевиками исламистской организации "Джебхат Фатах аш-Шам". Об этом в четверг, 26 января, сообщил оппозиционная группировка "Ахрар аш-Шам", передает DW.

Объединение усилий стало реакцией на нападение, которое боевики "Джебхат Фатах аш-Шам" совершили во вторник, 24 января, на базу повстанцев на северо-западе Сирии. Джихадисты считают, что умеренная оппозиция, которая была допущена на переговоры в столице Казахстана Астане, сговорилась против исламистов, сообщает информагентство Reuters.

Бои между джихадистами и повстанцами продолжаются уже третий день в провинциях Идлиб и Алеппо, передает AFP.

"Джебхат Фатах аш-Шам" ранее назывался "Фронт ан-Нусра" и был связан с "Аль-Каидой". Организация считается террористической во многих странах. Ее участие в мирных переговорах по Сирии не предусмотрено организаторами.

Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с "Исламским государством".

facebook

Cсылки по теме:

Оппозиция Сирии отвергла российский вариант конституции страны, помянув опыт Ирака
// NEWSru.ua // В мире // 26 января 2017 г.

Турция перебросила к границе с Сирией военную технику – СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.

Асад не прекратит наступление на Дамаск. Турция, Иран и РФ говорят, что военного решения конфликта нет
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.

Анкара не намерена передавать Дамаску территории, освобождённые от ИГИЛ. США получили новую военную базу в Курдистане
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.

Сирийские переговоры в Астане: стороны даже не говорят друг с другом напрямую - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.

В Астане начинаются переговоры по Сирии без определенного формата
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:29
 Супрун заявила о давлении правоохранителей из-за передачи закупок МОН международным организациям
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 27 января 2017 г.  

Последняя новость – 15:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017