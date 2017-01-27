Министр безопасности и юстиции Нидерландов подал в отставку из-за сделки с наркобароном

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стёр подал в четверг, 26 января, в отставку во время дебатов в парламенте, посвященных расследованию дела 16-летней давности о сделке прокуратуры страны с наркобароном Кисом Хельманом, передает Reuters.

Тогда прокурор Фред Тейвен, не сумев добиться конфискации имущества Хельмана, вернул ему, предположительно, около двух миллионов евро. При этом бюджет государства пополнился за счет обвиняемого примерно на 420 тысяч евро, пишет NEWSru.com.

Подавшего в отставку министра обвинили в том, что он был одним из тех, кто два года назад не предоставил парламенту полные данные об этой противоречивой сделке, передает Euronews.

Ван дер Стёр назвал обвинения необоснованными и заявил, что подает в отставку.

"Я сказал премьер-министру, что приму решение после первого раунда дебатов. Я хотел защитить себя от необоснованных и несправедливых обвинений, которые не основаны на фактах", - приводит слова министра Reuters.

Euronews отмечает, что Ван дер Стёр - уже третий член правительства премьера Марка Рютте, подавший в отставку в связи с "делом Тейвена".

Ранее такая же судьба постигла его предшественника - министра безопасности и юстиции Нидерландов Иво Опстелтена, а также непосредственно статс-секретаря ведомства Фреда Тейвена.

Reuters называет Стёра "ведущим членом правительства Рютте". Отмечается, что его уход ослабит позиции действующего кабмина в самый неудачный момент - в преддверии общенациональных выборов, которые состоятся в марте этого года. На них входящая в правящую коалицию Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая Рютте, будет противостоять ультраправой антииммигрантской Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом. При этом опросы общественного мнения показывают, что пока партия премьера уступает националистам.

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