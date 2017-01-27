Возможное изменение уголовного законодательства в Румынии обеспокоило Меркель

Канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность намерениями правящей в Румынии коалиции изменить уголовное законодательство путем принятия правительственных постановлений.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Румынии Колауса Йоханниса по итогам его телефонного разговора с Ангелой Меркель, передает "Укринформ".
"Канцлер Федеративной Республики Германии безоговорочно поддерживает усилия Румынии по искоренению коррупции, выразив свою обеспокоенность возможными изменениями в уголовном законодательстве, что может негативно отразиться на дальнейшей борьбе по искоренению этого опасного феномена", - говорится в сообщении.
Клаус Йоханнис и Ангела Меркель обсудили также ход подготовки к саммиту ЕС, который пройдет 3 февраля на Мальте и юбилейному саммиту, посвященному 60-летию подписания Римского договора (годовщина будет отмечаться в марте нынешнего года).
Как сообщалось, правительство Румынии подготовило два экстренных постановления – о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. В соответствии с документами, помилованию подлежат заключенные, приговоренные к 5 годам тюремного заключения (но не более), беременные женщины, женщины, у которых дома остались несовершеннолетние дети. Будет снята также судимость и с осужденных к условным тюремным срокам.
Согласно второму документу, уголовное дело о коррупции не может быть заведено, если нанесенный госчиновником ущерб государству не превышает сумму в 50 тысяч евро.
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