Мэй: взаимодействовать с Россией нужно с позиции силы

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Прибывшая с визитом в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее, передает ВВС. С Москвой можно взаимодействовать с позиции силы и руководствуясь принципом "доверяй, но проверяй", заявила Мэй на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии.
Трамп и Путин проведут телефонные переговоры в субботу
По оценке главы правительства Великобритании, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру (40-го президента США) Рональда Рейгана, который во время переговоров с (первым президентом СССР) Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй", передает ТАСС.
"В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, - продолжала премьер. - Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта".
При этом она призвала дать гарантии того, что страны-соседи России будут в безопасности: "В частности, после незаконной аннексии Крыма (следует) дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не подвергается сомнению".
Британский премьер также отметила, что "страны с небольшими традициями демократии, свободы и прав человека, стали более агрессивными в мировых делах". Среди таких стран она указала Россию и Китай, передает "Интерфакс".
Премьер обвинила руководство России в том, что оно "заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов". Мэй в связи с этим призвала не соглашаться на такую постановку вопроса и "не подрывать таким образом свободу, привнесенную Рональдом Рейганом и (71-м премьер-министром Великобритании) Маргарет Тэтчер".
Переговоры Мэй с новым президентом США Дональдом Трампом состоятся в Белом доме 27 января. В интервью ВВС глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече также будут обсуждаться ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии. Главной темой двусторонних отношений станет заключение торгового соглашения между покидающей Евросоюз Британией и Соединенными Штатами.
Ранее лидеры ЕС и США договорились не снимать санкции с РФ.
Трамп и Путин проведут телефонные переговоры в субботу
Первый телефонный разговор российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом после вступления последнего в должность должен состояться в субботу, 28 января.
В разговоре с российскими информагентствами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил соответствующую информацию телеканала CNN, передает Би-би-си.
Владимир Путин и Дональд Трамп уже говорили по телефону, но это случилось еще до вступления Трампа в должность президента. Вскоре после ноябрьских президентских выборов в США российский лидер поздравил Трампа с победой.
Как передавала пресс-служба Кремля, политики согласились, что нынешние отношения между странами неудовлетворительны, и выступили за их улучшение. Путин пожелал Трампу успехов на новом посту и отметил готовность выстраивать разговор.
Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании считался пророссийским кандидатом. Он открыто выступал за нормализацию отношений с Россией. Надежду на нормализацию этих отношений высказывали и в Кремле.
Одновременно Трамп и Путин заочно обменивались комплиментами, хотя впоследствии оба президента заявили журналистам, что лично не знакомы и вообще мало что знают друг о друге.
При этом Москва отрицала, что уже тогда считала Трампа более удобным для себя кандидатом на пост президента США, отмечая, что готова сотрудничать с новым американским лидером вне зависимости от того, кто победит на выборах.
Тем не менее многие в США считают, что Трамп действительно был для Москвы предпочтительным кандидатом, поскольку его соперница Хиллари Клинтон, напротив, делала крайне резкие заявления относительно внешней политики России.
Незадолго до инаугурации Трампа в прессе появилась информация, согласно которой Путин может стать первым зарубежным лидером, с которым новый президент США встретится после вступления в должность.
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