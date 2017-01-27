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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 27 января 2017 г.
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Учёные создали химеру свиньи и человека

время публикации: 08:12
последнее обновление: 11:00
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Ученые вырастили первые в мире эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи
Ученые вырастили первые в мире эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи

Ученые вырастили первые в мире эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале the Cell, передает ВВС-Russian.

Доля человеческих клеток в эмбрионе составляет меньше 0,001%, остальное - клетки свиньи. Эмбрионам дали развиваться лишь 28 дней. Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных.

Ученые вживляли человеческие стволовые клетки в эмбрионы свиньи. В результате получалась смесь из человеческих и свиных клеток, которую на месяц подсаживали самке свиньи.

Этот процесс оказался очень неэффективным: из 2 075 подсаженных эмбрионов в течение 28 дней развивались лишь 186 штук. Однако при этом были признаки того, что человеческие клетки продолжают функционировать как часть химеры.

"Впервые человеческие клетки росли внутри крупного животного", - объяснил один из авторов исследования профессор Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка.

Невысокую эффективность примененного метода профессор объяснил долгой эволюцией, которая разделяла человека и свинью.

Уже сейчас, по мнению ученых, подобные химеры могут помочь в проверке лекарств до перехода к испытаниям на людях и при изучении начала развития человеческих заболеваний. Также химеры могут помочь изучить ранние стадии развития человеческих эмбрионов и объяснить различия в том, как функционируют органы разных живых существ. Фактически, ученым для этого нужно лишь увеличить долю человеческих клеток в эмбрионе до 0,1-1%.

Позиция разных государств по вопросу законности создания таких химер неодинакова. В 2007 году Великобритания одобрила создание химер из человеческих и животных клеток с условием, что эмбрионы не будут подсаживаться в матку человека или животного для дальнейшего развития. Однако в 2015 году Национальные институты здоровья США создание человеко-животных химер не поддержали и отказались осуществлять финансирование такого рода исследований.

Напомним, в январе в Украине впервые родился ребенок от трех родителей.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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