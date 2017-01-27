Новый президент Гамбии вернулся на родину

26 января новый президент Гамбии Адама Барроу вернулся на родину и приступил к исполнению своих обязанностей. Барроу вернулся в Гамбию после того, как его предшественник покинул пределы страны, передает ВВС.
Ранее Адама Барроу заявил, что государственная казна оказалась пуста после того, как предыдущий лидер Яйя Джамме покинул страну.
Напомним, 18 января подразделения армии Сенегала вошли на территорию Гамбии. Цель операции под названием "Восстановление демократии" была принудить бывшего президента страны Яйю Джамме уступить власть Адаме Барроу, избранному новым главой государства.
Об участии в военной операции заявили также Нигерия и Гана. В общей сложности в операции участвовали около семи тысяч военных из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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