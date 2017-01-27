В Чили лесные пожары уничтожили город

В Чили число жертв лесных пожаров, которые руководство государства назвало сильнейшими за всю историю страны, достигло, по данным чиновников, десяти человек. Бушующее пламя полностью уничтожило небольшой чилийский город Санта-Ольга, сообщает AP.

Огонь охватил почтовое отделение, детский сад и около тысячи домов в городке, расположенном в 320 км к югу от столицы Чили Сантьяго. Под обгоревшими обломками было найдено тело одного человека, личность которого установить не удалось. Шесть тысяч горожан смогли покинуть Санта-Ольгу невредимыми, передает NEWSru.com.

Мэр соседнего города Конститусьон Карлос Валенсуэла назвал происходящее "ужасом" и "бесконечным кошмаром". "Все сгорело", - констатировал градоначальник.

Еще одно тело было обнаружено внутри сгоревшего дома в прибрежном городе Консепсьон в 140 км от Санта-Ольги, сообщил губернатор одноименной провинции Андреа Муньос. Позже власти сообщили, что погиб пожарный из-за того, что перевернулся грузовик с водой. Кроме того, в среду жертвами огня стали двое полицейских.

Сильнейшие пожары уничтожили уже около 160 тысяч гектаров леса. Площадь лесных пожаров превысила 238 тысяч гектаров. Огонь бушует в центральной и южной части Чили, распространяясь из-за сильного ветра, высоких температур и засухи.

21 января чилийские власти объявили зоной катастрофы две провинции в регионе О'Хиггинс и две коммуны в главном винодельческом регионе страны Мауле, сообщает ТАСС.

Также пожары бушуют в центральных областях Био-Био и Араукания, известных своей лесной промышленностью. В этих регионах проживает большая часть индейского народа мапуче, коренных жителей Чили.

Из-за масштаба пожаров президент Чили Мишель Бачелет была вынуждена объявить в стране чрезвычайное положение, развернуть войска и попросить о международной помощи. Глава государства назвала сложившуюся ситуацию "величайшей лесной катастрофой" в истории страны.

Для помощи в тушении пожаров в Чили из США 25 января прибыл Boeing 747-400 Super Tanker. Самый большой в мире самолет для пожаротушения может сбросить на землю около 73 тысяч литров огнезащитного состава или воды.

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